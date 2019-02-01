Невероятно: разгадан секрет гробницы Тутанхамона

Древние шедевры стали доступны всем

Почти десятилетняя работа ученых в гробнице фараона Тутанхамона подошла к концу – мумию фараона теперь могут увидеть все желающие.

Тело усопшего более 3 тыс. лет назад правителя Древнего Египта выставлено в специальном стеклянном саркофаге и накрыто льняным покрывалом, так что посетители музея могут увидеть лишь голову фараона и его стопы.

Египтологи провели огромную работу, очистив и отреставрировав изображения на стенах погребальной камеры Тутанхамона, сообщает Daily Mail. Взору тысяч любопытных туристов открылся шедевр древнеегипетских мастеров – несмотря на почтенный возраст, живопись просто поражает воображение.

Исследователи также тщательно проанализировали странные пятна на стенах камеры, происхождение которых многие десятилетия было непонятно. Специалисты пришли к выводу, что пятна эти – органического происхождения, однако все живые микроорганизмы давно погибли. Реставраторы решили оставить эти пятна, чтобы посетители могли понять, в каком состоянии были находки, сделанные археологами в начале ХХ века.

Гробница Тутанхамона была открыта в Долине Царей Говардом Картером в 1922 году. Золотая посмертная маска фараона – настоящий шедевр древнего искусства, известный всему миру.