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Справиться с давлением помогут фрукты

Фото: www.globallookpress.com
Здоровье поддержат вкусная еда и напитки

Гипертония давно превратилась в одну из проблем, с которой сталкиваются люди, живущие в развитых странах. Ученые пришли к выводу, что для того, чтобы восстановить здоровье и хорошее самочувствие, вовсе необязательно плотно сидеть на таблетках. Достаточно просто пересмотреть свою диету.

Немалую пользу здоровью принесет кокосовая вода – доказано, что ее регулярное употребление снижает высокое давление. В этом вкусном напитке содержится много калия, который является незаменимым помощником в борьбе с гипертонией. Злоупотребление солеными продуктами приводит к тому, что в крови повышается уровень натрия, что ухудшает способность почек выводить воду из организма. А вот богатые калием продукты, напротив, помогут поддержать водно-солевой баланс, отмечает издание Express.

Стакан кокосовой воды объемом 240 мл содержит 600 мг калия, а в банане среднего размера будет 422 мг этого полезного вещества. Кроме того, в кокосах содержится много марганца, магния и кальция, которые благоприятно влияют на здоровье в целом, отмечают специалисты: магний помогает превратить съедаемую пищу в энергию, а марганец активирует полезные энзимы.


Валентина МАЙОРОВА
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