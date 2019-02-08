Раскрыта тайна "Черной могилы"

Разгадать загадку помогли новейшие научные достижения

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" помогли сотрудникам Государственного исторического музея исследовать материалы из самого большого языческого кургана Древней Руси – "Черной могилы".

"Несмотря на известность и значимость коллекции, она оставалась мало изученной. Благодаря использованию рентгеновских и нейтронных методов визуализации, примененных учеными Курчатовского института, был открыт новый, ранее неизвестный, вид артефактов", – отмечается на сайте исследовательского центра.



Так, выяснилось, что пластины, приклеенные к "жертвенному ножу" и копью, на самом деле были частью варварского скипетра. Идентифицировать находку помогла визуализация внутренней структуры пластин, которая выявила невидимый под реставрационным покрытием скандинавский орнамент.

На наконечнике двурогой стрелы также было найдено двустороннее декорирование в растительном стиле, а на наконечниках копий ученые обнаружили геометрические орнаменты.

Специалисты также исследовали самый знаменитый евразийский клад бронзового века – Бородинский, найденный российскими археологами еще в 1912 году. Проведенные комплексные естественно-научные исследования позволили ученым из "Курчатовского института" установить, что древние камнерезы использовали жадеит и минералы группы серпентина, тогда как ранее считалось, что орудия были сделаны из нефрита и мыльного камня.

"Черная могила" – языческий курган, датируемый концом Х века. Считается, что в нем был похоронен князь Черный, основатель Чернигова, напоминает "МИР 24". Раскопки могилы начались еще в XIX в. – тогда ученые нашли останки двух сгоревших на костре мужчин-воинов, оружие, украшения, орудия труда и посуду.