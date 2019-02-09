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Ученый дал пять простых советов по укреплению иммунитета

Фото: globallookpress.com
Успешную защиту организма от болезней обеспечит исправно работающий кишечник

Лишний вес, стрессы и заболевания – все эти напасти могут обойти человека стороной при условии выполнения нескольких несложных рекомендаций. 

Профессор из английского университета в Рединге Гленна Гибсона напомнил о том, что мощь иммунной системы на 70% обеспечивает здоровый кишечник. Логично, что проблемы с механизмами защиты организма часто связаны именно со сбоями в его работе. Чтобы их не было, нужно выполнять пять нехитрых правил.

Во-первых, необходимо налегать на продукты, богатые клетчаткой. Это прежде всего морковь, брокколи, бобовые, и в целом многие овощи и фрукты. Во-вторых, в рацион стоит включить побольше пробиотиков, например, йогурты.

А вот что нужно выбросить из своего дневного меню, так это кондитерские изделия и жирное. Но не только вредные продукты плохо влияют на кишечник. Также профессор советует беречь себя от стресса, пишет The Telegraph.

Наконец, последнее правило: надо пить побольше чистой простой воды. Причем Гибсон рекомендует начинать день со стакана воды, выпивая его за 40 минут до завтрака.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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