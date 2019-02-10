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Не вставая с дивана: специальная диета поможет похудеть без спорта

Фото: www.globallookpress.com
Названы продукты, которые необходимо исключить из рациона

Диетологи считают, что худеющим не стоит изнурять себя физическими упражнениями, достаточно просто пересмотреть свои пищевые привычки.

По их словам, необходимо исключить из рациона соленую пищу, быстрые углеводы и молочные продукты. Отмечается, что при их употреблении происходит задержка жидкости в организме и вздутие живота, передает РЕН ТВ.

Кроме того, специалисты советуют отказаться от привычки запивать пищу, так как это поможет улучшить пищеварение и ускорить метаболизм.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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