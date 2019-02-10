Названы основные признаки рака у мужчин

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Британские медики назвали симптомы, при которых мужчинам следует немедленно обратиться к онкологу.
По их словам, бить тревогу стоит при следах крови в моче и фекалиях. Это может говорить о поражении мочевого пузыря или кишечника. Кроме того, необходимо обратить внимание на выделения из сосков и различные высыпания в это области, передает издание Express.
Поводом обратиться к специалисту может стать и долго не проходящий кашель. Также стоит следить за весом. Резкое похудение без причин может стать ранним симптомом смертельной болезни. Любые проблемы с мочеиспусканием также должны насторожить. Кроме того, срочно сходить на диагностику стоит, если заметно увеличилась или изменилась форма одного из яичек.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры
Незалежная не сможет качать свои права в газовом вопросе