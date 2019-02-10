Названы основные признаки рака у мужчин

Смертельную болезнь можно обнаружить на ранних стадиях

Британские медики назвали симптомы, при которых мужчинам следует немедленно обратиться к онкологу.

По их словам, бить тревогу стоит при следах крови в моче и фекалиях. Это может говорить о поражении мочевого пузыря или кишечника. Кроме того, необходимо обратить внимание на выделения из сосков и различные высыпания в это области, передает издание Express.

Поводом обратиться к специалисту может стать и долго не проходящий кашель. Также стоит следить за весом. Резкое похудение без причин может стать ранним симптомом смертельной болезни. Любые проблемы с мочеиспусканием также должны насторожить. Кроме того, срочно сходить на диагностику стоит, если заметно увеличилась или изменилась форма одного из яичек.