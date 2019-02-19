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На Сицилии откопали вампира

Кадр из сериала "Дневники вампира"
Жертва суеверия или настоящий кровосос - ученые ломают головы

Таинственную могилу обнаружили археологи неподалеку от итальянского города Пьяцца-Армерина – в ней лежал скелет человека, который в XI в. был жестоко убит и похоронен вниз лицом.

При этом в неглубокой яме лежал только голый скелет – никаких остатков гроба или личных вещей в ней не было. Надо заметить, что таким способом – вверх затылком – обычно хоронили тех людей, которых суеверные жители считали вампирами. 

Антропологи выяснили, что скелет принадлежит мужчине в возрасте 30-40 лет и что смерть его была весьма жестокой. Погибший получил шесть ножевых ранений в область грудины. По словам ученых, убийца "вампира" весьма неплохо разбирался в анатомии, свою жертву он уничтожил безжалостно и эффективно.

Археолог Роберто Миккиче из Университета Палермо рассказал Live Science, что впервые встретился с таким типом захоронения на Сицилии – оно не соотносится ни с какими религиозным обычаями и вообще является очень странным. Впрочем, по словам Миккиче, скорее всего, ученые нашли не могилу вампира, а могилу преступника – только людей, преступивших закон, в те времена могли похоронить таким неподобающим образом.

Валентина МАЙОРОВА
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