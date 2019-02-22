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На Марсе разглядели источник жизни

Фото: pixabay.com
Ученые вплотную подошли к ответу на самый главный вопрос

Реки и ручьи на поверхности Красной планеты когда-то были неотъемлемой ее частью. Однако со временем вода в них испарилась, и Марс превратился в сухое и холодное место.

Об изобилии влаги говорят снимки, которые опубликовало Европейское космическое агентство. На них четко видны борозды от водных артерий, которые порядка 4-х млн лет были заполнены. Следы от рек обнаружены в районе южного нагорья Марса, которое ученые назвали Гюйген.

"Исследования последних лет все более убедительно указывают на то, что планета когда-то имела толстую и плотную атмосферу, которая была способна сохранять большее количество тепла. Такие условия могли облегчить и поддерживать поток жидкой воды на поверхности",

поясняют специалисты.

Теперь они озадачены другой загадкой: может ли наличие водных объектов свидетельствовать о существовании жизни на Марсе. Возможно, в скором времени главная загадка Красной планеты, которая мучает не одно поколение исследователей внеземных цивилизаций, будет разгадана. 

Ксения АНДРЕЕВА
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