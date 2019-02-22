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Неожиданно: закуска к пиву оказалась полезной для потенции

Фото: pixabay.com
Мужское здоровье обязательно вас отблагодарит

Всего горсть фисташек творит с мужской силой чудеса, пришли к выводу турецкие специалисты. Правда, желательно придерживаться орехового рациона на протяжении трех недель – только тогда будет желаемый эффект. Так, сто граммов чудо-орехов "повышает сексуальное желание и удовольствие от полового акта".

Именно такое количество ежедневно употребляли женатые мужчины 38-59 лет. И за 21 день превратились в страстных любовников. В данном превращении нет никакого волшебства, констатируют ученые. Просто-напросто фисташки богаты аргинином, который обеспечивает приток крови к важному для постельных сцен органу.

Фото: pixabay.com

К тому же они содержат большое количество жирных кислот и пищевых волокон, которые также отвечают за кровоток. А еще орешки, которые у многих мужчин ассоциируются лишь с закуской к пиву, полезны для них благодаря витаминам группы В, которые укрепляют иммунитет.

И наконец, представители сильной половины человечества должны "подсесть" на фисташки из-за содержащихся в них микроэлементов: магния, меди и фосфора. Мужское здоровье обязательно вас отблагодарит.  

Ксения АНДРЕЕВА
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