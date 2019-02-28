Эксперты Роскачества обнаружили плесень, кишечную палочку и хрящи вместо мяса

Организация проверила замороженные пельмени, произведенные в России, и осталась недовольна их качеством. Специалисты изучали продукцию 48 марок по 88 показателям качества и безопасности. Для исследования были выбраны полуфабрикаты от 90 до 640 рублей за кг. По результатам испытаний, ни одна марка не могла претендовать на получение "Знака качества".

"В 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий." – говорится в сообщении.

Возможные причины таких отклонений в несоблюдении санитарных норм и нарушении температурного режима при транспортировке. Также в одном образце была обнаружена плесень, а еще в нескольких следы антибиотиков.

Хорошая новость в том, что эксперты не нашли ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислот, нитрита натрия. Также в начинке всех образцов было именно мясо – крахмала и перемолотых костей не обнаружили, а хрящи присутствовали только в одном образце.

Роскачество рекомендуют покупателям внимательно относиться к приготовлению таких полуфабрикатов.

"Так как по результатам испытаний пельмени оказались в некоторой степени рисковым продуктом с точки зрения микробиологии, не забывайте их тщательно проваривать в кипящей воде!" – советует организация.