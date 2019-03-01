Человечество навсегда защитили от рака

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
206 новости
Датские ученые обнаружили механизм, с помощью которого клетки защищают ДНК от вредных мутаций, вызывающих рак и другие опасные болезни.
Как правило, рак развивается в клетках с поврежденными ДНК. Генетики выяснили, что энзим RAD52 защищает клетки от мутаций, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.
Специалисты считают, что новое открытие поможет разработать лекарства, которые будут бороться с раком и другими опасными болезнями на клеточном уровне, отмечается в издании Phys.org.
Кроме того, новый подход к лечению злокачественных опухолей позволит минимизировать побочные эффекты традиционной терапии, отмечают ученые.
Российское судно стало проклятьем для Киева
Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США