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Человечество навсегда защитили от рака

Исследования. Фото: www.globallookpress.com
Борьба с опасными болезнями вышла на новый уровень

Датские ученые обнаружили механизм, с помощью которого клетки защищают ДНК от вредных мутаций, вызывающих рак и другие опасные болезни.

Как правило, рак развивается в клетках с поврежденными ДНК. Генетики выяснили, что энзим RAD52 защищает клетки от мутаций, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.

Специалисты считают, что новое открытие поможет разработать лекарства, которые будут бороться с раком и другими опасными болезнями на клеточном уровне, отмечается в издании Phys.org.

Кроме того, новый подход к лечению злокачественных опухолей позволит минимизировать побочные эффекты традиционной терапии, отмечают ученые.

Валентина МАЙОРОВА
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