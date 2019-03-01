Человечество навсегда защитили от рака

Борьба с опасными болезнями вышла на новый уровень

Датские ученые обнаружили механизм, с помощью которого клетки защищают ДНК от вредных мутаций, вызывающих рак и другие опасные болезни.

Как правило, рак развивается в клетках с поврежденными ДНК. Генетики выяснили, что энзим RAD52 защищает клетки от мутаций, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.

Специалисты считают, что новое открытие поможет разработать лекарства, которые будут бороться с раком и другими опасными болезнями на клеточном уровне, отмечается в издании Phys.org.

Кроме того, новый подход к лечению злокачественных опухолей позволит минимизировать побочные эффекты традиционной терапии, отмечают ученые.