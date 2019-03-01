В океанах исчезает рыба

Люди могут распрощаться с любимыми рыбными блюдами

За 80 лет – с 1930 по 2010 гг. улов рыбы и ряда моллюсков упал более чем на 4%. А в Северном море и в Восточно-Китайском море добыча снизилась еще сильнее – от 15 до 35%.

Ученые считают, что рыба исчезает из-за глобального потепления. Если температура воды в океанах продолжит повышаться, восстановить популяцию морских обитателей будет невозможно, отмечается в опубликованной на портале Phys.org статье.

Исчезновение рыбы отразится не только на тарелках потребителей. По оценкам экспертов, в рыбной индустрии занято более 56 млн человек в мире.

Однако некоторые виды рыбы от потепления только выигрывают. К ним относится, к примеру, сибас. А вот треска определенно проигрывает от изменения климата – ее популяция в мировом океане уже существенно сократилась.