Глобальное потепление может стать необратимой бедой

Американские ученые пришли к выводу, что люди искаженным образом воспринимают погодные аномалии, возникающие из-за глобального потепления.

По мнению специалистов из Калифорнийского университета в Дейвисе, человечество, подобно лягушке, которую варят на медленном огне, не осознает опасности изменения климата. Проанализировав свыше двух миллиардов сообщений в социальных сетях, опубликованных американцами, исследователи выделили посты о погоде и определили, какие эмоции они выражают.

Выяснилось, что погодные условия, которые раньше казались необычными, быстро становятся нормой, если они повторяются в течение пяти лет, отмечается на портале PNAS. Так, если в какой-то местности в последнюю пятилетку стало теплее, в социальных сетях скорее будут комментировать слишком холодные дни.

Однако, по мнению ученых, люди, воспринимая климатические изменения как должное, пока еще не приспособились к ним. К такому выводу они пришли, анализируя влияние климата на изменение настроения. Согласно выводам экспертов, люди недооценивают степень изменений, которые произошли за последнее время на Земле, и ведут себя спокойно, подобно лягушке, которую медленно подогревают в воде, пока она не сварится.

