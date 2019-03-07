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Диета для мозга: назван способ сохранить здравый рассудок до самой старости

Фото: www.globallookpress.com
Не стоит есть все подряд

Береги платье снову, а ум – с молодости. Так можно перефразировать изречение народной мудрости на основе новых данных. Ведь, как выяснили ирландские ученые, функционирование мозга в солидном возрасте зависит от питания в расцвете лет. 

В их исследовании были задействованы несколько групп, пишет Neurology. Участники одной (а это более 2,5 тыс человек) – следовали средиземноморской диете, то есть употребляли много растительной пищи, в умеренных количествах ели рыбу и орехи, разбавляя рацион алкоголем, реже включали в него мясо и жирную молочку. Средний возраст подопытных, за которыми наблюдали на протяжении 13 лет, составил 25 лет.  

Когда они разменяли 5-й десяток, им устроили тестирование на мышление и память. Выяснилось, что риск деградации функций мозга у почитателей средиземноморской диеты почти на 50% ниже. С показателем в 29% вышли на финишную прямую те, кто соблазнялся запретными лакомствами. Удовлетворительный эффект наблюдался лишь у 9% испытуемых. 

Фото: www.globallookpress.com

Завидные результаты показали приверженцы диеты APDQS, которая разрешает рыбу, овощи и фрукты, а также бобовые и с низкой жирностью молочные продукты. Не возбраняется также чуть-чуть алкоголя. А вот с жареным, соленым и сладким следует быть поаккуратнее. Ограничивающих себя во вредной пище мозговые аномалии преследовали крайне редко. Риск отклонений снижался более чем вполовину. 

Любопытно, что горячительные напитки во всех случаях не исключались, отмечает "МИР24". Это может говорить об их пользе для светлого разума в старости. Однако это еще предстоит доказать ученым. Кстати, если верить информации в соцсетях, английская королева Елизавета II все приемы пищи начинает разными по крепости напитками. Сейчас ей 92 года. 


Ксения АНДРЕЕВА
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