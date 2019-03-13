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В NASA назвали первопроходца на Марсе

Красную планету покорит женщина

Там, где еще не ступала нога человека, первым останется женский след. Именно представительница прекрасной половины сойдет на поверхность Марса, убежден глава NASA Джим Брайденстайн. Также, по его словам, женщине должна покориться Луна, спутник Земли.

"Это также касается и первого человека на Марсе – скорее всего, это будет женщина", — заявил Брайденстайн в эфире Science Friday.

В национальном космическом ведомстве США, заверил его руководитель, делают все, чтобы достичь разнообразного "спектра талантов", уточняет RT.


Ксения АНДРЕЕВА
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