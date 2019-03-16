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Ежедневное потребление яиц значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские исследователи.
Профессор медицины Университета Колорадо доктор Робер Экель утверждает, что этот продукт наносит серьезный ущерб организму, так как в нем содержится много холестерина.
Однако доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен не согласилась с коллегой и добавила, что в яйцах есть необходимые для человека аминокислоты и минералы, передает The New York Times.
"Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл", – добавила она.
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