Продукт может сократить продолжительность жизни

Ежедневное потребление яиц значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские исследователи.

Профессор медицины Университета Колорадо доктор Робер Экель утверждает, что этот продукт наносит серьезный ущерб организму, так как в нем содержится много холестерина.

Однако доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен не согласилась с коллегой и добавила, что в яйцах есть необходимые для человека аминокислоты и минералы, передает The New York Times.

"Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл", – добавила она.