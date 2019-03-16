Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В яичнице нашли серьезную опасность для сердца

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНехватка витаминов опасна для психического здоровья
Продукт может сократить продолжительность жизни

Ежедневное потребление яиц значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские исследователи.

Профессор медицины Университета Колорадо доктор Робер Экель утверждает, что этот продукт наносит серьезный ущерб организму, так как в нем содержится много холестерина.

Однако доцент кафедры эпидемиологии Норрина Аллен не согласилась с коллегой и добавила, что в яйцах есть необходимые для человека аминокислоты и минералы, передает The New York Times.

"Но мы не хотим, чтобы люди посчитали, что теперь им нельзя есть яйца. Это неверный посыл", – добавила она.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Деньги или рабство: Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей