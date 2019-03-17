Популярные лекарства от давления оказались смертельно опасными

Препараты провоцируют остановку сердца

Кардиологи из Европейского сообщества провели ряд тестов, которые показали, что таблетки для лечения высокого кровяного давления и стенокардии чрезвычайно вредны для организма. Высокие дозы подобных веществ приводят к смерти больного.

В частности вредны препараты, содержащие нифедипин, который раньше считался довольно безопасным веществом. При этом лекарства, в состав которых входят дигидропиридин и амлодипин, не обладают подобными страшными побочными эффектами.

Эти результаты, как сказано в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!, стоит принять во внимание врачам при лечении тех пациентов, у которых есть проблемы с давлением.

Ранее специалисты признали вредным препарат "Эреспал" от кашля, который, как оказалось, тоже негативно влияет на работу сердца.