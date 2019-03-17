Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Популярные лекарства от давления оказались смертельно опасными

Фото: www.globallookpress.com
Препараты провоцируют остановку сердца

Кардиологи из Европейского сообщества провели ряд тестов, которые показали, что таблетки для лечения высокого кровяного давления и стенокардии чрезвычайно вредны для организма. Высокие дозы подобных веществ приводят к смерти больного.

В частности вредны препараты, содержащие нифедипин, который раньше считался довольно безопасным веществом. При этом лекарства, в состав которых входят дигидропиридин и амлодипин, не обладают подобными страшными побочными эффектами.    

Эти результаты, как сказано в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!, стоит принять во внимание врачам при лечении тех пациентов, у которых есть проблемы с давлением.

Ранее специалисты признали вредным препарат "Эреспал" от кашля, который, как оказалось, тоже негативно влияет на работу сердца. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Деньги или рабство: Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей