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Подсказка худеющим: почему диеты не приносят желаемого эффекта

Фото: www.globallookpress.com
Ответ лежит на поверхности

"Пей и худей" – только так, а не иначе. Ни одна диета не даст результата без соблюдения водного баланса.30-40 мл живительной влаги на один килограмм веса – такого принципа должны придерживаться все те, кто вышел на тропу войны с лишним весом. 

В противном случае эта борьба будет тщетна, заключили американские ученые, доводы которых подтверждают российские специалисты. Впрочем, недостаток жидкости вреден даже противнику диет, заявила врач-диетолог Анна Петрина.

"Наиболее оптимальный вариант – потреблять чистую воду, однако любые другие жидкости без сахара тоже подходят",

– пояснила она в интервью "Вечерней Москве", отметив, что сократить норму потребления жидкости можно, однако лишь по рекомендации лечащего врача. Противопоказанием, по словам диетолога, может являться гипертония, болезни почек, а также гормональные сбои. 

Пить или не пить – дело каждого. Между тем польза от жидкости давно доказана. Не зря же чудодейственное свойство воде приписывалось практически во всех сказках, где ее называли живой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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