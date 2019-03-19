Ответ лежит на поверхности

"Пей и худей" – только так, а не иначе. Ни одна диета не даст результата без соблюдения водного баланса.30-40 мл живительной влаги на один килограмм веса – такого принципа должны придерживаться все те, кто вышел на тропу войны с лишним весом.

В противном случае эта борьба будет тщетна, заключили американские ученые, доводы которых подтверждают российские специалисты. Впрочем, недостаток жидкости вреден даже противнику диет, заявила врач-диетолог Анна Петрина.

"Наиболее оптимальный вариант – потреблять чистую воду, однако любые другие жидкости без сахара тоже подходят",

– пояснила она в интервью "Вечерней Москве", отметив, что сократить норму потребления жидкости можно, однако лишь по рекомендации лечащего врача. Противопоказанием, по словам диетолога, может являться гипертония, болезни почек, а также гормональные сбои.

Пить или не пить – дело каждого. Между тем польза от жидкости давно доказана. Не зря же чудодейственное свойство воде приписывалось практически во всех сказках, где ее называли живой.