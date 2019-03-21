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Инсульт не страшен: найден целебный напиток для сердца

Фото: www.globallookpress.com
От смертельной болезни можно защититься простым способом

Голландские медики нашли напиток, который помогает значительно снизить риск возникновения инсультов.

Во время экспериментов они просили добровольцев ежедневно выпивать стакан свежевыжатого фруктового сока. Оказалось, что в течение 10 лет у испытуемых улучшалось состояние сердечно-сосудистой системы, что снижало риск инсультов на 24%, передает VistaNews.

При этом врачи отметили, что если выпивать в неделю до 8 стаканов этого напитка, то можно значительно продлить себе жизнь и не иметь проблем с сердцем.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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