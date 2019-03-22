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Выходные испорчены: на планету надвигается магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие дни несладко придется даже совершенно здоровым людям

Метеоучиствительным людям в грядущий уик-энд стоит быть на чеку. В воскресенье, 24 марта, мир окажется во власти магнитной бури. 

Ее предпосылки будут ощущаться уже в субботу. Именно поэтому вероятность того, что астрономический процесс вмешается в жизнь обитателей Земли, составляется 30%. То есть своего пика буря достигнет уже на следующий день. 

Ее мощность будет невелика. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН отнесли магнитное явление к категории G1. По их прогнозам, возмущения также будут наблюдаться в середине следующей недели, 27 и 28 марта, уточняет "Вечерняя Москва".

Фото: www.globallookpress.com

В эти дни, как правило, значительно ухудшается самочувствие. Особенно это касается отдельных людей. Несладко во время магнитных бурь приходится большинству среди пожилых, беременных и маленьких детей. В группе риска – так называемые сердечники, поскольку вспышки активности провоцируют приступы и инфаркты. 

Известно, что в это время обостряются хронические заболевания, в то числе психические. Жалобы на повышенную утомляемость, упадок сил, раздражительность и апатию поступают даже от абсолютно здоровых людей. Чтобы избежать этого, лучше ограничить себя в чрезмерных нагрузках, в алкоголе и обильной пище. 

Ксения АНДРЕЕВА
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