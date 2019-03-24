Незначительные симптомы: названы признаки рака мозга

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Многие больные связывали тревожные сигналы со старением.
Страдающие раком мозга пациенты не придавали значения признакам страшного недуга. Большинство испытывали проблемы с памятью, а также становились "более неуклюжими". С такими жалобами они просто стеснялись пойти к врачу. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона. Статья опубликована в журнале PLOS One.
Ученые опросили больных из нескольких возрастных групп.
"Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: "стоит навестить доктора", просто не думаешь, и тебе кажется: "я это переживу",
— сообщил один из мужчин возрастной группы 61-70 лет.
Женщина из возрастной группы 51-60 лет отметила, что испытывала сонливость днем, но списала это на возраст. У другой пациентки временами возникали проблемы с речью – язык словно заплетался. Однако неприятный симптом быстро проходил, и она не придала ему должного значения.
Остальных беспокоила беспричинная усталость, а также дежавю и обонятельные "галлюцинации" – слышались запахи.
В итоге в больницу такие люди обращались только в том случае, когда возникало подозрение на деменцию или инсульт, либо по требованию обеспокоенных родственников.
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