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Названа неожиданная причина долголетия

Фото: www.globallookpress.com
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Самки птиц живут дольше, если получают помощь в воспитании птенцов от своих сородичей, а те, кто пытается справиться с родительскими обязанностями в одиночку, быстрее стареют.

К такому выводу пришли британские ученые, изучавшие колонию певчих птиц на Сейшельских островах, сообщается на сайте Phys.org. Специалисты обнаружили, что птички, которым их "подруги" помогали высиживать яйца, строить гнезда и добывать корм для птенцов, не только отличаются большей продолжительностью жизни – у них еще и более длинные теломеры.

Их длина, по мнению генетиков, отвечает за процесс старения – чем короче теломеры, тем сильнее стареет организм. Сами теломеры – это крайние участки хромосом, предохраняющие от разрушения гены, находящиеся вблизи от конца хромосом – подобно тому, как пластиковый наконечник шнурка сохраняет его от растрепывания.

Эксперты напоминают, что устойчивые социальные связи формируются не только в человеческом обществе, но и в группах животных и птиц. "Мы обнаружили, что старые доминантные самки получают много выгоды от помощи других самок – он теряют меньше теломеров и реже сталкиваются с преждевременной смертью", – объяснил один из авторов исследования, профессор Дэвид Ричардсон. 

Британские исследователи считают, что их работа поможет выяснить причину, по которой социальные виды живут дольше в обществе себе подобных, отмечает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
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