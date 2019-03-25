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Москвичи увидят весенний парад планет

Фото: pixabay.com
Космическое явление произойдет в конце марта

На этой неделе москвичи смогут понаблюдать за весенним парадом планет: небесные тела выстроятся в один ряд по одну сторону от Солнца. Увидеть можно будет и Луну, однако, насладиться зрелищем в полной мере не получится.

"Расположение небесных тел предрассветными часами можно назвать малым парадом планет, так как Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер расположились в южной стороне от Солнца. Но, к сожалению, Венера и Меркурий скрываются в ярких весенних солнечных лучах и их невозможно увидеть",

 – сообщает Московский планетарий "Вечерней Москве".

Стареющий серп Луны пройдет мимо ярких созвездий и планет. Путь естественного спутника Земли можно будет наблюдать на протяжении нескольких дней при ясной погоде. Так 26 марта Луна пройдет вблизи Антареса — самой яркой звезды в созвездии Скорпиона. В среду, 27 марта, ее можно будет увидеть рядом с Юпитером, а в пятницу, 29 марта, с Сатурном. 

Дарья ПЕТРОВА
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