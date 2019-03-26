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Найдено вкусное средство от старости

Фото: www.globallookpress.com
Врачи предложили простой способ оставаться молодыми душой

Всего лишь горсть орехов в день поможет существенно улучшить здоровье мозга – к такому выводу пришли ученые из Австралии.

Исследователи проанализировали, как потребление орехов влияет на когнитивные функции, пронаблюдав за почти 5 тыс. китайцев старше 55 лет. Выяснилось, что те, кто включили в свой рацион 10 г вкусного лакомства в день (2 чайных ложки) существенно – на 60% -  улучшили память и мыслительные способности по сравнению с теми, кто не ел орехов, отмечает The Independent. 

Ведущий автор исследования доктор Мин Ли подчеркнул, что пока от старческой деменции и болезни Альцгеймера лекарств не существует, поэтому для сохранения здравого ума нужно придерживаться такой диеты, которая поможет мозгу эффективно функционировать. 

Ученые напоминают, что старение населения – один из главных вызовов нашего столетия: к примеру, в Китае к 2050 г. 330 млн человек будут старше 65 лет, а свыше 90 млн человек – старше 80 лет. В такой ситуации разработка подходов, помогающих оставаться ментально активными в пожилом возрасте, представляется крайне важной, подчеркивают авторы исследования.

При этом одним из самых полезных орехов, позволяющих сохранить умственные способности, специалисты считают простой и доступный по цене арахис.


Валентина МАЙОРОВА
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