Особенно рискуют будущие мамы

Вероятность выкидыша у беременных женщин повышается, если они работают в ночную смену два или больше раз в неделю. К такому выводу пришли ученые из Дании, проанализировав истории болезни почти 23 тыс. женщин.

Здоровье малыша напрямую зависит от того, как проходила беременность его матери. Не зря врачи запрещают женщинам, находящимся в интересном положении, курить, употреблять алкоголь и принимать наркотики – все это неизбежно скажется на состоянии ребенка.

Однако есть и менее очевидные риски: к примеру, продолжительный сон матерей недавно связали с мертворождением на поздних сроках беременности, а если будущая мамочка злоупотребляет кофеином, у младенца повышается вероятность появления лишнего веса.

Команда исследователей во главе с доктором Луиз Мойленберг Бегтруп выяснила, что после восьмой недели беременности риск выкидыша вырастает на 56% в том случае, если за неделю до этого будущая мама выходила на работу в ночную смену хотя бы дважды. При этом при увеличении количества ночных смен риск вырастал.

Сильнее всего связь между выкидышами и ночными трудами прослеживалась в возрастной группе от 26 до 30 лет. Ученые считают, что при работе в темное время суток сбивается циркадный ритм, что, в свою очередь, уменьшает выработку мелатонина. По мнению исследователей, этот гормон необходим для благополучного течения беременности, отмечается на портале Occupational and Environmental Medicine.

