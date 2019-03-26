Сидячий образ жизни вызывает страшные болезни

Дело не только в осанке: неподвижность может привести к смерти

Сидячий образ жизни – норма для современного городского жителя. По будням люди проводят по 9 часов за рабочим столом, а по выходным не встают с дивана. В результате появляется боль в позвоночнике, увеличивается риск серьёзных заболеваний и даже преждевременной смерти.

В 2016 году от сидячего образа жизни в Великобритании погибли 700 00 человек, а экономический ущерб от этой проблемы достиг £700 миллионов – сообщает Journal of Epidemiology & Community Health.

Теперь ученые считают, что эти цифры могли занижены, так как последствия малоподвижности гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Отсутствие физической активности ведет к ожирению, которое само по себе увеличивает риск многих заболеваний. Сидячий образ жизни отражается на гормональном балансе, работе метаболизма и функциях головного мозга, повышает вероятность воспалительных реакций.

"МИР 24" сообщает, что у человека могут развиться диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые формы рака. Также от отсутствия физической нагрузки страдают настроение, память, когнитивные способности.

"Даже если вы физически активны, сидение в течение длительного времени вредит вашему здоровью и значительно увеличивает риск широкого спектра заболеваний",

– подчеркнул британский доктор.

Так, всего два часа просмотра телевизора в день повышали риск рака кишечника на 70%, вне зависимости, занимался человек физкультурой или нет.

Сидячий образ жизни уменьшает толщину медиальной височной доли – области, ответственной за формирование новых воспоминаний и пространственного осознания. По неподтвержденным данным, также снижается образование новых нейронов.

Данная проблема особенно актуальна для пожилых людей, которые склонны проводить в сидячем положении по три-четыре часа подряд, даже если не испытывают проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее Утро рассказывало об опасности, которую несет экономия на кухне.