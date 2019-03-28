Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет

Фото: Globallookpress.com
Ученые подсчитали, сколько сигарет "содержится" в бутылке вина

Одна бутылка вина, выпитая в течение недели, наносит такой же вред здоровью, как 5 выкуренных сигарет для мужчин и 10 – для женщин.

К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования на портале Medical XPress.

По мнению медиков, если некурящие люди выпивают по бутылке вина в неделю, риск развития рака для них равен 1% для мужчин и 1,4% – для женщин – то есть из каждой тысячи мужчин в таком случае заболеют 10, а из тысячи женщин – 14.

Чаще всего представители сильного пола сталкиваются со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта, а их спутницам в 55% случаев грозит рак молочной железы. Такой же эффект вызывают, соответственно, 5 сигарет в неделю у мужчин и 10 – у женщин.

Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.

При этом увеличение недельной дозы алкоголя до трех бутылок увеличивает риск развития онкологических заболеваний до 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин, отмечает телеканал "Царьград".

Тот же эффект оказывают и 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 сигареты – для женщин, сообщает "Федерал Пресс".

Таким образом, слабый пол оправдывает свое название, оказываясь более уязвимым для негативных внешних факторов. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Сливной бак": украинцы набросились на Скабееву

Словесному обстрелу подверглась обличительница киевских пропагандистов

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей