Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет

Ученые подсчитали, сколько сигарет "содержится" в бутылке вина

Одна бутылка вина, выпитая в течение недели, наносит такой же вред здоровью, как 5 выкуренных сигарет для мужчин и 10 – для женщин.

К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования на портале Medical XPress.

По мнению медиков, если некурящие люди выпивают по бутылке вина в неделю, риск развития рака для них равен 1% для мужчин и 1,4% – для женщин – то есть из каждой тысячи мужчин в таком случае заболеют 10, а из тысячи женщин – 14.

Чаще всего представители сильного пола сталкиваются со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта, а их спутницам в 55% случаев грозит рак молочной железы. Такой же эффект вызывают, соответственно, 5 сигарет в неделю у мужчин и 10 – у женщин.

Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.

При этом увеличение недельной дозы алкоголя до трех бутылок увеличивает риск развития онкологических заболеваний до 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин, отмечает телеканал "Царьград".

Тот же эффект оказывают и 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 сигареты – для женщин, сообщает "Федерал Пресс".

Таким образом, слабый пол оправдывает свое название, оказываясь более уязвимым для негативных внешних факторов.

