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В Москве появится Центр аддитивных технологий

Фото: vk.com/rosatomru
Его открытие запланировано уже на этот год

Аддитивные технологии (инновации в промышленности и производстве с использованием 3D-печати) скоро перестанут быть за гранью реальности. Первый шаг на пути к грандиозным переменам будет сделан уже в этом году. Именно в 2019-м в Москве распахнет свои двери Центр аддитивных технологий, пообещали в топливной компании "ТВЭЛ", которая входит в структуру "Росатома".

Появление новой спецбазы в столице, по мнению специалистов, наряду с первыми серийными машинами отечественного производства станет "ключевым событием года". Под громкий статус также попадают и другие разработки госкорпорации, в том числе программное обеспечение для 3D-печати и материалы для аддитивного производства, в том числе экспериментальные партии порошков титана и титанового сплава, частицы которых имеют необходимую сферическую форму и невероятно крошечный размер.

"С титаном, в частности, связаны планы ООО "РусАТ" [компания-интегратор в составе "ТВЭЛ" – прим. "Утро.ру"] по печати медицинских имплантов. Уже разработан полный комплект для создания такого аддитивного производства, напечатанные на 3D-принтере элементы протезов прошли предклинические испытания",

сказано в распространенном пресс-службой "ТВЭЛ" сообщении. "РусАТ" совершенствует аддитивные технологии всей атомной отрасли России. Подобные столичному центры, поделился гендиректор компании, будут развивать 3D-печать, создавая оборудование на заказ, и наглядно демонстрировать потенциальным клиентам свои изделия. "РусАТ" – генератор идей. Специалисты компании – создатели конструкторской документации к типовому ряду 3D-принтеров RusMelt. Совсем скоро в Новоуральске Свердловской области на площадке входящего в "ТВЭЛ" НПО "Центротех" запустится их серийное производство.

Аддитивному производству пророчат большое будущее. По прогнозам, к 2025 году его объем на мировом рынке составит $45 млрд, еще через 10 лет – превысит $350 млрд.

"Только за последнее время цена 3D-принтеров снизилась на 30%, а стоимость производимых на них изделий – до 90%. В будущем цены на 3D-принтеры и порошки для аддитивной печати могут снизиться еще на 30%",

– поясняет пресс-служба компании, подчеркивая, что только за первый год существования "РусАТ" портфель ее потенциальных заказов превысил 2 млрд руб. Согласно продуманной стратегии, к 2025 году их число увеличится в 13 раз. Предполагается, что львиная доля заказов будет поступать из-за рубежа. По планам, позитивная тенденция продолжится и дальше.  

Ксения АНДРЕЕВА
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