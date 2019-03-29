Российский университет транспорта ожидает цифровизация

Технический прогресс должен охватить все уровни образования, полагает ректор вуза

Стремление к постоянному развитию – признак профессионализма. Этому принципу старается соответствовать Российский университет транспорта, включая гимназию.

Последнее время активные разговоры ведутся вокруг информационных технологий, на внедрении которых настаивает руководство страны. По словам ректора вуза Александра Климова, цифровизация должна охватить все сферы учебного заведения. Об этом он заявил на встрече с учениками гимназии при РУТ (МИИТ), которая состоялась 22 марта.

"Развитие образования сегодня предполагает использование самых современных информационных решений. Мы понимаем, что нам необходимо широкое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования",

– поделился своим мнением Климов. Он оценил проекты, которые представили на встрече школьники, после чего спросил у студентов, аспирантов и преподавателей вуза, что они думают о работах своих младших коллег.

"Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное и посмотреть, что получилось", – подчеркнул глава учебного заведения.

Во время мероприятия директор гимназии Оксана Мирушина отметила заслуги своих воспитанников. Она рассказала, что гимназисты стали призерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019", который проходил в Москве с 20 по 22 марта.

"Это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций",

– похвалилась Мирушина, добавив, что 15-20% одиннадцатиклассников покидают гимназию с золотыми медалями. Все выпускники поступают в вузы, большинство отдает предпочтение Российскому университету транспорта.

Не остались равнодушными и участники фестиваля. По их словам, "PROFEST" – это яркое и незабываемое событие. Теперь они поглощены подготовкой к всероссийскому чемпионату профмастерства WorldSkills Russia. Там они продемонстрируют свои умения в лазерных технологиях, прототипировании, инженерном и веб-дизайне. Успехов в реализации задуманного им пожелал ректор.