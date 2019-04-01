Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы главные признаки психических расстройств

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПростой продукт спасет от инфаркта
Основные симптомы можно собрать в несколько групп

Пять главных признаков психоза выделили врачи – медики считают, что эта информация может быть полезна каждому, кто не хочет стать жертвой депрессии или шизофрении. 

Главными симптомами психоза, по мнению специалистов, являются нарушения речи. Беспорядочная речь, резкая смена темы разговора, потеря главной мысли и неправильный подбор слов – все это указывает на наличие у человека проблем с психикой.

Психические расстройства также часто сопровождаются тревожностью и паникой. В момент обострения психоза больному начинают чудиться голоса, ему мерещится что-то угрожающее – все это может вызвать паническую атаку.

Неожиданным признаком психического расстройства является нарушение сна – врачи предупреждают, что пациенты могут страдать от бессонницы или, напротив, постоянной сонливости. Четвертой чертой психоза эксперты назвали депрессию. Это отнюдь не безобидное состояние, при появлении которого нужно немедленно обратиться к врачу, отмечается на портале "Актуальные новости".

И, наконец, серьезные нарушения в работе психики часто сопровождаются галлюцинациями, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отношения Грузии и России находятся под анестезией

Тбилиси отказывается играть на руку Москве

VIP-содержанка: Порошенко развел украинцев

Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей