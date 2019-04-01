Названы главные признаки психических расстройств

Основные симптомы можно собрать в несколько групп

Пять главных признаков психоза выделили врачи – медики считают, что эта информация может быть полезна каждому, кто не хочет стать жертвой депрессии или шизофрении.

Главными симптомами психоза, по мнению специалистов, являются нарушения речи. Беспорядочная речь, резкая смена темы разговора, потеря главной мысли и неправильный подбор слов – все это указывает на наличие у человека проблем с психикой.

Психические расстройства также часто сопровождаются тревожностью и паникой. В момент обострения психоза больному начинают чудиться голоса, ему мерещится что-то угрожающее – все это может вызвать паническую атаку.

Неожиданным признаком психического расстройства является нарушение сна – врачи предупреждают, что пациенты могут страдать от бессонницы или, напротив, постоянной сонливости. Четвертой чертой психоза эксперты назвали депрессию. Это отнюдь не безобидное состояние, при появлении которого нужно немедленно обратиться к врачу, отмечается на портале "Актуальные новости".

И, наконец, серьезные нарушения в работе психики часто сопровождаются галлюцинациями, напоминает "Вечерняя Москва".