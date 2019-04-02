Названы последствия взрыва всех ядерных бомб на Земле

При разных раскладах шансы на выживание у рода человеческого колеблются от небольших до нулевых

Авторы научного Youtube-канала Kurzgesagt задались вопросом: "Что будет, если взорвать все ядерные бомбы сразу?". Они предложили ответить на него ученым и экспертам, нарисовав им три сценария, один безумнее другого.

По их подсчетам, у всех ядерных держав в сумме имеется в наличии около 15 тыс. ядерных боеголовок. Разумеется, значительная их часть хранится в России и Америке.

С учетом открытой информации о ядерном арсенале Америки исследователи выбрали среднюю мощность снаряда – 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Исходя из этих цифр, эксперты обрисовали общую картину "судного дня". Одновременный взрыв всех бомб уничтожит 4,5 тысяч городов по всему земному шару – это более 3 млрд человек. То есть человечество все-таки сможет бы выжить даже несмотря на последствия в виде ядерной зимы.

Тогда авторы канала поставили вопрос несколько иначе: что если собрать все бомбы в одном месте, например, в лесах Амазонии, и только потом взорвать? Такой сценарий, несомненно, выглядит куда эффектнее: взрыв породит огненный шар исполинских размеров (около 50 км). Внутри него сгорит все живое, а его взрывная волна сотрет все с лица Земли на площади 3 тыс. кв. м вокруг. Затем шар вырастет в ядерный гриб высотой 50 км.

В видео говорится, что мощность взрыва превзойдет в 15 раз извержение вулкана Кракатау в 1883 году, которое называют самой разрушительной катастрофой за все время существования человечества. Но даже в таком случае жители Земли не потеряют шансы на выживание.

В конце авторы решили оторваться по полной и предложили экспертам рассмотреть совсем уж сумасшедший сценарий, при котором на Земле должны взорвать все атомные бомбы, которые теоретически можно создать из имеющихся запасов урана на планете. В этом случае мощность всех боеголовок в сумме достигнет 10 млрд бомб, сброшенных на Хиросиму, а последствия будут сопоставимы со столкновением метеорита, который, как предполагают ученые, уничтожил динозавров. Тут уж не то, что на Земле, а на МКС никто не выживет.