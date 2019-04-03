Российские технологии мирного атома признали самыми передовыми в мире

С остальными "поставщиками" ядерных реакторов РФ сравнил британский эксперт

Россия преуспела в строительстве АЭС. В мирном применении ядерной энергии нашей стране нет равных, полагает профессионал в этой отрасли, экс-председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео.

По его словам, она обладает ведущими разработками в сфере атомной энергетики. В частности, англичанин похвалил ядерные реакторы РФ.

Ее технологии, заверил он, дадут фору "остальным поставщикам". При этом Москва, подчеркнул британский эксперт, является основным экспортером, охватывая более 50% мирового рынка.

Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Парижа в строительстве атомных электростанций вывели в лидеры трех основных игроков: Россию, Китай и Южную Корею. По мнению эксперта, разработки перечисленных государств можно смело назвать передовыми, однако следует принимать во внимание детали, которые отличают производителей друг от друга.

"Что касается российских технологий, то они более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем восточноазиатские технологии",

– пояснил Йео в интервью саудовскому интернет-изданию Sabq. Он назвал китайские цены более привлекательными, однако сделал ставку на гарантированное качество российского производителя, который ориентирован на "полную программу обучения для местных сотрудников и операторов".

"Другие поставщики не могут предложить базовый пакет услуг, подобный российскому", – подытожил специалист.

Госкорпорация "Росатом" известна во всем мире как главный создатель АЭС. Сейчас портфель зарубежных проектов Росатома включает 36 блоков АЭС в разных странах мира.