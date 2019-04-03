Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские технологии мирного атома признали самыми передовыми в мире

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
С остальными "поставщиками" ядерных реакторов РФ сравнил британский эксперт

Россия преуспела в строительстве АЭС. В мирном применении ядерной энергии нашей стране нет равных, полагает профессионал в этой отрасли, экс-председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео.

По его словам, она обладает ведущими разработками в сфере атомной энергетики. В частности, англичанин похвалил ядерные реакторы РФ.

Ее технологии, заверил он, дадут фору "остальным поставщикам". При этом Москва, подчеркнул британский эксперт, является основным экспортером, охватывая более 50% мирового рынка.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Парижа в строительстве атомных электростанций вывели в лидеры трех основных игроков: Россию, Китай и Южную Корею. По мнению эксперта, разработки перечисленных государств можно смело назвать передовыми, однако следует принимать во внимание детали, которые отличают производителей друг от друга.   

"Что касается российских технологий, то они более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем восточноазиатские технологии",

– пояснил Йео в интервью саудовскому интернет-изданию Sabq. Он назвал китайские цены более привлекательными, однако сделал ставку на гарантированное качество российского производителя, который ориентирован на "полную программу обучения для местных сотрудников и операторов".

"Другие поставщики не могут предложить базовый пакет услуг, подобный российскому", – подытожил специалист.

Госкорпорация "Росатом" известна во всем мире как главный создатель АЭС. Сейчас портфель зарубежных проектов Росатома включает 36 блоков АЭС в разных странах мира.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Норвежцы сильно просчитались с поимкой "российского шпиона"

Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Трамп оставит малопонятную Украину ни с чем

Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей