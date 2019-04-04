Грузовой корабль стартовал с "Байконура"

Ракета-носитель "Союз-2.1" с транспортным грузовиком "Прогресс МС-11" стартовала с космодрома в Казахстане в 14:01. "Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска и полета "Прогресса".

Корабль должен состыковаться с МКС в 17:25 мск. Он должен доставить на борт станции топливо, научную аппаратуру, лекарства, еду и воду для экипажа. Как пишет телеканал "360", среди продуктов есть овсянка, творог, чеснок, орехи и фрукты.

Ожидается, что "Прогресс МС-11" должен долететь до места всего за 3 часа 24 минуты. Полет пройдет по сверхкороткой программе – корабль должен совершить всего два витка вокруг Земли. Впервые по такой схеме на МКС был отправлен "Прогресс МС-09. Весь путь у него занял 3 часа 39 минут.

До июля прошлого года "Прогрессы" летали к МКС по более продолжительным программам, отмечает ТАСС. Они совершали 34 витка вокруг планеты, и весь полет занимал двое суток. Либо же витков было четыре, путь занимал 6 часов.