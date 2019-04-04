Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Самый быстрый: российский "Прогресс" спешит к МКС

Фото: www.globallookpress.com
Грузовой корабль стартовал с "Байконура"

Ракета-носитель "Союз-2.1" с транспортным грузовиком "Прогресс МС-11" стартовала с космодрома в Казахстане в 14:01. "Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска и полета "Прогресса".

Корабль должен состыковаться с МКС в 17:25 мск. Он должен доставить на борт станции топливо, научную аппаратуру, лекарства, еду и воду для экипажа. Как пишет телеканал "360", среди продуктов есть овсянка, творог, чеснок, орехи и фрукты.

Ожидается, что "Прогресс МС-11" должен долететь до места всего за 3 часа 24 минуты. Полет пройдет по сверхкороткой программе – корабль должен совершить всего два витка вокруг Земли. Впервые по такой схеме на МКС был отправлен "Прогресс МС-09. Весь путь у него занял 3 часа 39 минут.

До июля прошлого года "Прогрессы" летали к МКС по более продолжительным программам, отмечает ТАСС. Они совершали 34 витка вокруг планеты, и весь полет занимал двое суток. Либо же витков было четыре, путь занимал 6 часов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В НАТО признали неизбежной войну против России

Без "российской угрозы" существование блока теряет всякий смысл

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей