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Найдена основная причина преждевременной смерти

Фото: www.globallookpress.com
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Срок жизни может сократиться из-за плохого питания

Диета, богатая сладким мясом, жирами и десертами наносит куда больший вред здоровью, чем считалось ранее.

Американские ученые пришли к выводу, что от неправильного питания в мире в 2017 г. умерло 10,9 млн человек – больше, чем от высокого давления (10,4 млн) или курения (8 млн), сообщает Daily Mail. Согласно рейтингу, составленному экспертами Фонда Билла и Мелинды Гейтс, больше всего от нездоровой диеты страдают люди, проживающие в Китае и Индии – 2 года назад по этой причине там скончались более 3 млн и около 1,5 млн человек, соответственно.

Третье место досталось России – по оценкам специалистов, в 2017 г. от проблем, связанных с нездоровым питанием в нашей стране умерло 550 тыс. человек. На четвертом месте оказались США – чуть более 500 тыс. человек. При этом надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах проживает более чем в 2 раза больше народу, чем в РФ.

В десятку стран, в которых люди потребляют много вредной для здоровья еды, также вошли Индонезия, Пакистан, Украина, Бразилия, Япония и Бангладеш. По мнению доктора Кристофера Мюррея, проведенное исследование подтвердило тезис о том, что плохое питание несет ответственность за самое большое количество смертей в мире. Основным фактором риска эксперт назвал слишком большое потребление натрия и недостаточное внимание к здоровой пище: овощам, цельнозерновым продуктам, орехам и семенам.

Неправильное питание ответственно за развитие сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета и болезней почек, которые, в свою очередь, вызывают у людей преждевременную смерть. 

Валентина МАЙОРОВА
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