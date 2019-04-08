Заболеет каждый второй: мир захватывает опасный недуг

Человечество в целом не становится здоровее

Варчи по всему миру бьют тревогу: число больных раком стремительно растет, и эта тенденция продолжится в будущем.

"В настоящее время рак гораздо чаще встречается, чем раньше", –

рассказал Zeit Online Ульрих Кайльхольц, директор Центра берлинского комплексного лечения рака "Шарите". Доктор добавил, что скоро семьи, в которых нет онкологических больных, станут исключением из правил.

Исследования показывают, что возникновение более чем трети случаев рака связано употреблением алкоголя, ожирением и курением. При этом в конце девяностых и начале нулевых в мире уменьшилось число курящих мужчин и выросло число курящих женщин.

Динамика заболеваемости раком также меняется. Благодаря тому, что колоноскопия помогает выявить колоректальный рак на ранней стадии, смертность от него уменьшилась, но выросло число больных лейкемией.

Ученые считают, что эффективной профилактикой для некоторых видов онкологических заболеваний могут стать спорт, сбалансированное питание и отказ от курения. Однако так происходит не всегда. Злокачественная опухоль может начать развиваться, если произойдет какой-то сбой во время деления клеток, которое непрерывно идет в организме.

Иммунная система стоит на страже здоровья, обезвреживая потенциально опасные клетки, однако с возрастом в теле накапливается все больше поврежденных клеток, и вероятность того, что механизмы восстановления организма не выполнят свою задачу, возрастает. Соответственно, более высока вероятность заболеть раком у людей старше 80 лет – их иммунная система уже не в силах справиться с этой опасной болезнью.

При этом доктор Фолькер Арндт из Немецкого онкологического исследовательского центра подчеркивает, что серьезного прорыва в исследованиях рака пока не произошло.

