Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Справиться с высоким давлением помогут обычный продукт

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНеожиданно: гаджеты помогают спастись от Альцгеймера
Летом в магазинах появятся природные "лекарства"

Лето может стать настоящим испытанием для людей с повышенным артериальным давлением. Но в этом времени года есть и свои преимущества – медицинские препараты можно будет частично заменить на овощи и фрукты.

Плоды, богатые калием и магнием, обязательно должны присутствовать в рационе гипертоников. Ведь течение болезни во многом зависит от образа жизни и стиля питания.

Главным "лекарственным" блюдом должен стать арбуз. В этой летней ягоде есть свойства, способные снизить показатели тонометра. Прежде всего, арбуз содержит много воды и обладает мочегонным эффектом, вымывая из почек лишнюю соль – натрий нередко является причиной повышенного артериального давления. Также в арбузе много калия и магния. Эти минералы способны уменьшить воздействие соли на организм и снижать повышенное давление.

Согласно медицинским исследованиям, всего два кусочка арбуза содержат 640 мг калия. А, например, в банане, который также является источником калия, содержится 422 мг минерала. Также арбуз богат витаминами А и С – последний способен поддерживает здоровье кровеносных сосудов, кожи, костей, а витамин А помогает иммунной системе. Все вместе они являются помощниками гипертоника.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Грядет война: войска РФ разглядели вдоль границ Украины

Москва готовит наступление на Европу, а первым плацдармом станет Незалежная, уверены в Киеве

"Фокус не пройдет": Россия ответила на издевательства ПАСЕ

В Москве потребовали безусловного восстановления прав в организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей