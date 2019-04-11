Летом в магазинах появятся природные "лекарства"

Лето может стать настоящим испытанием для людей с повышенным артериальным давлением. Но в этом времени года есть и свои преимущества – медицинские препараты можно будет частично заменить на овощи и фрукты.

Плоды, богатые калием и магнием, обязательно должны присутствовать в рационе гипертоников. Ведь течение болезни во многом зависит от образа жизни и стиля питания.

Главным "лекарственным" блюдом должен стать арбуз. В этой летней ягоде есть свойства, способные снизить показатели тонометра. Прежде всего, арбуз содержит много воды и обладает мочегонным эффектом, вымывая из почек лишнюю соль – натрий нередко является причиной повышенного артериального давления. Также в арбузе много калия и магния. Эти минералы способны уменьшить воздействие соли на организм и снижать повышенное давление.

Согласно медицинским исследованиям, всего два кусочка арбуза содержат 640 мг калия. А, например, в банане, который также является источником калия, содержится 422 мг минерала. Также арбуз богат витаминами А и С – последний способен поддерживает здоровье кровеносных сосудов, кожи, костей, а витамин А помогает иммунной системе. Все вместе они являются помощниками гипертоника.