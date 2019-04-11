Найден новый вид пещерных людей

Десятилетняя работа принесла свои плоды

Родственников Homo sapiens, живших около 67 тыс. лет назад, нашли палеонтологи на Филиппинах.

Ископаемые останки обнаружили в пещере Каллао на острове Лусон, поэтому новый вид назвали Homo luzonensis, сообщает Nature. Первая находка была сделана еще 10 лет назад – ученые нашли часть кости стопы древнего человека. Сейчас палеонтологи имеют кости бедра, фрагменты костей рук и ног, а также 7 зубов.

Исследователи считают, что найденные останки принадлежали двум взрослым и ребенку. По мнению ученых, древние люди, обитавшие на Филиппинах, не были родственниками тех предков человека, которые покинули Африку около 2 млн лет назад. Так, зубы, найденные в пещере Каллао, оказались гораздо меньше тех, что были у найденных ранее гоминидов. Кроме того, кости их тоже отличаются от костей других древних людей.

По мнению исследователей, Homo luzonensis не отличались высотой – мужчины достигали 151 см, а женщины дорастали лишь до 142 сантиметров.

Сейчас ученым предстоит определить, какое место занимает найденный на Филиппинах вид на эволюционном древе человека.