Все оказалось намного проще, чем думали любители головоломок

Археологи выяснили, чем же на самом деле было и как появилось загадочное сооружение из больших камней рядом с Солсбери, известное во всем мире как Стоунхендж. Для этого ученым потребовалось "просветить" с помощью радара почву в нескольких десятках километров к северу от Стоунхенджа. Там, к слову, находится еще один интереснейший объект – скопление гробниц и святилищ Эйвбери.

Как пишет Live Science, ученые считают Эйвбери и Стоунхендж ровесниками – оба сооружения появились где-то после 3700 г. до нашей эры. Кроме того, между ними есть даже внешнее сходство, в Эйвбери также есть круги из камней. Ученые просканировали землю внутри кругов и выяснили, что там находился большой дом, относящийся к эпохе неолита. По словам одного из членов исследовательской группы профессора археологии университета в Саутгемптоне Джоша Полларда, дом мог быть одним из первых значительных сооружений той эпохи.

"Дом появится очень рано в эпоху неолита, вероятно, в то время, когда люди начали строить большие памятники. Так что это будет, вероятно, своего рода фундаментальная структура",

– сказал профессор.

По мнению археологов, в доме жила богатая семья, а вокруг их жилища был построен деревянный забор. Позже его заменили на ограду из камня, установленную в форме квадрата. А еще через какое-то время дом окружали те самые каменные круги. Очевидно, что такова же природа появления и Стоунхенджа.

С течением времени дома развалились, а вот круги сохранились и стали впоследствии местом проведения ритуалов.