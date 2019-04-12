Макакам по плечу задачки потруднее, чем может решить среднестатистический Homo sapiens

Человек произошел от обезьяны – об этом известно всем со школьной скамьи. Однако эксперимент ученых Института физиологии им. Павлова (ИФ) РАН, если не опровергает теорию эволюции Дарвина, то требует ее корректировки.

Исследователи с помощью когнитивных тестов выяснили, что макаки при выполнении достаточно трудных задач не только не уступают людям, но даже превосходят последних. По словам научного сотрудника ИФ РАН Дарьи Подвигиной, проведенный группой ученых опыт позволит использовать приматов "в качестве животной модели изучения нейронных механизмов зрительного восприятия и их нарушения в результате различных патологий".

На задании братьям нашим меньшим пришлось считать вертикальные и горизонтальные элементы изображения. Обезьянам оказались тесты по плечу. Некоторые даже дали фору человеку разумному.

"Одна из обезьян решала все задачи выше среднего уровня правильных ответов, полученного на человеке",

– цитирует Подвигину ТАСС. Впрочем, о превосходстве животного разума над человеческим говорить рано. Обезьяны в среднем ответили правильно на 85%. Такой же показатель и среди людей.