Бомба замедленного действия: какую опасность таят в себе ледники

Глобальное потепление может привести не только к эпидемии, освободив опасные вирусы

Радиоактивные элементы скрываются под толщей льда. Они, гласит исследование международной группы ученых, скопились благодаря выпавшим осадкам.

Результаты эксперимента, который провели в вечной мерзлоте, в том числе в ледниках Антарктиды, Альп, Канады и Северной Европы, опубликованы в Live Science. Выводы ученых основываются на изучении состава криоконита. Это темные скопления на поверхности, которые впитывают все загрязнения, как "губка", уточняет МИР24.

Именно там обнаружены опасные химические элементы. Содержание радионуклидов изумило исследователей. По их словам, "это одни из самых высоких уровней, которые можно найти за пределами зон ядерных взрывов".