Раскрыты детали самой страшной катастрофы на Земле

Причиной массового исчезновения животного мира стали ядовитые вещества

Исследователи геонаук из США и Китая обнаружили следы ртути в отложениях возрастом около 252 миллионов лет, появившихся из-за извержений вулканов. Они были выпущены в атмосферу при сгорании угля. Химический элемент попал в Мировой океан, а затем и в морские отложения, что привело к Пермскому вымиранию.

Также стало ясно, что центр извержений находился на территории современной Сибири. Около 3 миллионов кубических километров пепла попали в воздух, в результате чего температура на Земле повысилась примерно на десять градусов. Извержения длились сотни тысяч лет и происходили не только из вулканов, но и из обычных трещин в земной коре, сообщает Nature Communications.

Учёные считают, что обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет. Пищевые цепочки нарушились, а кислотность морей повысилась. Это привело к вымиранию около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% видов насекомых.

Пермское вымирание является одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли. В результате него исчезли парарептилии, многие виды рыб и членистоногих.