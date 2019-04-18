"Воздушный шарик": в океане нашли странное нечто

Морская фауна потрясла исследователей

Британские ученые обнаружили на дне Яванского желоба в Индийском океане неизвестное науке существо, похожее на голубой шар, привязанный к нитке.

Специалисты подчеркивают, что тот факт, что они нашли абсолютно новый биологический вид, не должен никого удивлять, ведь глубины океанов до сих пор еще не изучены человеком. Примечательно, что океанского обитателя нашли на глубине около 6,5 тыс. метров – так низко ученые до сих пор спускаются довольно редко.

Как сообщает портал Live Science, "воздушный шарик" медленно выплыл из темноты прямо к подводному аппарату, а затем медленно удалился прочь. Судя по описанию, глубинный житель похож на стебельчатую асцидию – редкий вид, обнаруженный около двух десятилетий назад японскими биологами. Однако ранее считалось, что эти существа не живут на таких больших глубинах, напоминает "МИР 24".

Ученые подчеркнули, что индийский океан – чемпион по количеству глубоководных обитателей, при этом толком все эти существа еще не изучены. Вполне вероятно, что экспедиции еще предстоит столкнуться со множеством сюрпризов.

