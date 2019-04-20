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Опаснее Нибиру: планета-убийца готовится к войне с Землей

Фото: www.globallookpress.com
Пришельцев потревожили ученые

Экперты уверены, что жизнь на Земле медленно умирает. Из-за этого ученые ищут в космосе небесное тело, которое позволит людям переселиться и спастись от гибели. Однако очередная подобная миссия не сыграла на руку человечеству.

Ресурсы Земли заканчиваются, а глобальное потепление испортит жизнь людям. Поэтому специалисты NASA с помощью телескопа TESS изучают космос. Недавно они нашли планету для колонизации в схожей звездной системе. Исследователи сразу предположили, что космическое тело пригодно для существования на нем людей. Однако вскоре выяснилось, что планета занята.

Инопланетяне, как передает портал VladTime, поняли, что ученые с Земли за ними наблюдают. Более того, уфологии уверены, что теперь внеземная цивилизация готовится к войне с человечеством. Существует теория о том, что с нашей планеты послали такое излучение, которое оказалось опасным и вредным для пришельцев, и они восприняли сей факт как нападение. Теперь конспирологи переживают, что инопланетяне уничтожат людей, ведь их технологии превосходят земные.  

Полина ИВАНОВА
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