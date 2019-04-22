В группу риска попал сильный пол

Рак горла – коварное заболевание, трудно поддающееся лечению. Часто оно диагностируется только на последних стадиях болезни, что вызывает высокий уровень смертности таких пациентов.

Врачи считают, что снизить риск развития этого вида онкологических заболеваний можно с помощью ряда профилактических мер. Чаще всего раком горла болеют мужчины в возрасте 40-60 лет. По мнению медиков, в группе риска оказываются курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Помимо этого, опухоли в горле у развиваются у тех, кто работает в запыленных помещениях, а также там, где в воздухе повышена концентрация дыма, бензола, сажи и нефтепродуктов, отмечает портал "Актуальные новости".

Несоблюдение гигиены, использование жевательного табака или ношение некачественных протезов также могут вызвать это опасное заболевание, сообщает "Вечерняя Москва".

По оценкам специалистов, ежегодно в мире фиксируется около 680 тыс. случаев опухолей головы и шеи, при этом почти половина пациентов в итоге умирают.