Назван лучший способ похудеть навсегда

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Старая добрая средиземноморская диета поможет справиться с вечной проблемой – что бы такое съесть, чтобы наконец-то сбросить вес.
Во всяком случае, так считают американские ученые, результаты исследования которых опубликованы на портале Medical XPress. Специалисты из Wake Forest School of Medicine в штате Северная Каролина пришли к выводу, что средиземноморский тип питания формирует правильные пищевые привычки, при которых организм начинает потреблять меньше калорий и, соответственно, набирает меньше лишнего веса.
Исследователи разделили подопытных обезьян на 2 группы – одни особи сидели на традиционной западной пище, богатой насыщенными жирами и сахаром, другим досталась средиземноморская. Эксперимент продлился 3 года и 2 месяца – в пересчете на "человеческое" время он занял 9 лет.
Выяснилось, что те обезьяны, которые питались по образцу, принятому в странах Средиземноморского региона, набрали меньше лишнего веса и подкожного жира. При этом у них сформировалась полезная привычка – они не съедали всю еду, которая была им доступна, а наедались до ощущения сытости.
Группа, сидевшая на западной диете, съедала всю еду с избытком – больше, чем им было нужно по физиологическим показателям. Эти обезьяны набрали лишний вес, и массовая доля подкожного жира была у них выше, чем у их собратьев.
Ученые подчеркивают, что их исследование – фактически первое, которое научно обосновывает преимущества средиземноморского типа питания. Ранее все эксперименты проводились на грызунах, рацион которых кардинально отличается от человеческого. А опросы, учитывающие потребление калорий, не всегда являются достоверными, напоминают эксперты.
Основа средиземноморской диеты – овощи, фрукты, рыба, орехи, цельнозерновые продукты и невысокое потребление мяса. Именно такой тип питания, по мнению медиков, позволит сохранить здоровье на долгие годы.
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