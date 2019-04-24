Томатный сок спасёт от рака лёгких

Овощи помогут не только здоровым, но и курильщикам

Томаты содержат антиоксиданты и каротиноидный пигмент. Они снижают риск развития рака лёгких и рака молочной железы.

Исследователи провели наблюдение на мышах и выяснили, что томаты вылечат даже курильщиков. После каждой сигареты им следует выпивать стакан томатного сока, смешанного с водой в пропорции 1/1, сообщает VistaNews.

Ещё в одном эксперименте учёные собрали группу женщин старше 55 лет. У них был избыточный вес, либо наследственная предрасположенность к возникновению рака молочной железы. Подопытные выпивали по одному стакану сока в течении 10 недель. Анализы показали, что уровень адипонектина увеличился на 9%. Это значительно понизило риск появления злокачественных новообразований.

Те, кто не любят томатный сок, могут добавить в рацион соус из этого овоща, пасты или кетчуп. Схожими свойствами обладают арбузы, абрикосы, папайя и розовые грейпфруты.