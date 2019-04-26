Россия и Саудовская Аравия посотрудничают в космосе

Представительная делегация Королевства Саудовской Аравии посетила ведущие российские космические предприятия

Делегаты из Королевства пообщались с руководством российской космической отрасли и Министерства промышленности и торговли РФ для того, чтобы использовать опыт и возможности России при разработке собственной космической стратегии

Сейчас в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации Королевства Vision 2030, затрагивающая самые различные сферы жизни и развития саудовского общества. Очень серьезное внимание уделяется развитию высокотехнологичных отраслей. В частности, в самом конце прошлого года было создано и национальное космическое агентство – Саудовский Космический Комитет, которое возглавил принц Султан бен Салманом, в свое время ставший первым представителем арабского мира, побывавшем в космосе.

На прошлой неделе принц Султан бен Салманом повстречался с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Как сообщили в российской госкорпорации, в ходе встречи "саудовские партнеры проявили заинтересованность в углублении отношений между двумя странами по ряду тем, таких как пилотируемая космонавтика, навигационные спутниковые системы (и сопутствующие им технологии и услуги), дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и совместное создание космической техники и наземной космической инфраструктуры".

Возглавляемая принцем Султан бен Салманом саудовская делегация также посетила Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", российский Центр управления полетами и Центр подготовки космонавтов.

Как отметил руководитель саудовского космического комитета "этот визит вписывается в программу наших поездок по тем странам, которые имеют передовой опыт освоения космоса. Мы стараемся перенять их опыт и отразить в национальной космической стратегии, которая сейчас разрабатывается и будет утверждена в этом году".

"Мы сейчас работаем над созданием партнерства с РФ и включаем в национальную космическую программу очень много положений, касающихся нашего перспективного сотрудничества", – сказал принц журналистам в ходе посещения Центра управления полетами. По его словам, подготовка национальных кадров – ученых и космонавтов – очень важна для Саудовской Аравии и отразится в космической программе королевства. "Мы думаем, что Россия займет свое достойное место в этом сотрудничестве", – отметил он.

Возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества в области авиастроения руководитель саудовской делегации обсудил с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, который предложил рассмотреть возможность промышленной кооперации по проектам создания перспективных российских гражданских воздушных судов и вертолетной техники. С этой целью уже ведутся консультации по линии профильных компаний и организаций России и Саудовской Аравии. "Буквально в прошлом месяце в Эр-Рияде наши ведущие предприятия участвовали в авиационной выставке "Saudi Airshow – 2019". Я знаю, что Вы лично ознакомились с нашим самолетом SSJ-100 в ходе специального демонстрационного полета", – отметил Мантуров. Прошедшая при активном участии России "Saudi Airshow – 2019" стала первым в истории Королевства международным авиасалоном.