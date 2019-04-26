Финны поддерживают энергию мирного атома

В скандинавском государстве испугались климатических изменений

Страх заставил жителей Финляндии пересмотреть свое отношение к ядерной энергетике, о чем свидетельствуют результаты статистического исследования. Опрос провели специалисты по заказу объединения финских энергокомпаний "Energiateollisuus ry" ("Энергиатеоллисуус рю").

Так, использование мирного атома, который дает человечеству электричество, поддерживает без малого половина респондентов. Хотя буквально год назад этот показатель был гораздо меньше – 41%. При этом в стане противников оказались лишь 15% участников опроса. Подобного доверия к применению ядерной энергетики в Финляндии не наблюдалось с 1983 года.

"Отношение к атомной энергии уже давно менялось в положительную сторону. Полученный сейчас результат указывает на то, что эта тенденция еще больше укрепилась", – констатировал начальник производственного департамента "Energiateollisuus" Яри Костама.

Безоговорочной поддержкой мирный атом пользуется среди парламентариев. "Оппозиция" - в меньшинстве. К примеру, в числе сторонников атома – 70% законодателей национальной коалиционной партии. Впрочем, пересмотрели свое отношение к нему даже зеленые. "За" высказались 32%, "против" – 28%.

Перемены в скандинавском сознании – результат влияния атомной энергетики на климатические изменения. О ее ключевой роли в сдерживании потепления сказано в докладе, который подготовила межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Более 30% электроэнергии в скандинавском государстве вырабатывается с помощью мирного атома. Там функционируют по два энергоблока таких АЭС, как "Ловииса" и "Олкилуото". В планах – введение в эксплуатацию третьего. Кроме того, намечается возведение российско-финской АЭС "Ханхикиви-1". Сейчас ведется подготовительный этап.

Следы глобального потепления, о котором активно говорят экологи, особенно заметны в Финляндии. Зима там вступает в свои права только в январе. Именно тогда и выпадает первый снег.

Ученые бьют тревогу. В скандинавской стране потепление климата происходит в два раза быстрее, чем где-либо еще. Об этом говорит не только погода за окном, но и другие признаки. Так, например, участились бури и ураганы, постепенно исчезают характерные для тундры животные, в частности песцы.

Повлиять на температурный рост, ограничив его не на 1,5 градуса, как говорится в Парижском соглашении по климату 2015 года, а на 2, – такую задачу поставила межправительственная группа экспертов по изменению климата. В достижении данной цели значительную роль они видят в применении атомной энергетики.