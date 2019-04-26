Дети часто приносят инфекцию в школы и садики: Елена Андреева о причинах распространения заболеваний среди малышей

Руководитель Роспотребнадзора по Москве рассказал о том, как чаще всего передаются кишечные инфекции

О путях передачи кишечных инфекций в школах и детских садах рассказала руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Как отметила глава ведомства, питание в этом плане входит в группу риска, но куда чаще заболевания распространяются контактно-бытовым путем.

Первичным очагом может стать испорченная пища, однако далее от заболевшего ребенка инфекция быстро передается к другим детям. Обычное явление, когда ребенок заразился дома или на улице, через некачественную еду или немытые руки, а потом пришел в школу или детский сад и там заразил сверстников. На первых стадиях болезнь может несильно проявляться, или симптомы путают с другими заболеваниями, поэтому родители ведут детей в садик, где потом и вспыхивает очаг распространения инфекции.

"И еще я хочу сказать, что все-таки давайте не обманывать сами себя. Дети-первоклассники забираются родителями где-то в районе часа, полвторого дня, значит, они обедают, ужинают дома. Фактор питания домашний мы не можем с вами исключать. Дальше. Суббота, воскресенье – они же дома едят. Мы не знаем, что: по религиозным соображениям, или по другим, вегетарианским, или, наоборот, по каким-то пищевым пристрастиям, родители кормят детей. Дальше мы приходим в понедельник и смотрим, что ребенок заболел, заразил другого",

– описывает механизм распространения болезни Андреева.

По этим и другим причинам, добавляет она, отследить первичный очаг заболевания бывает очень сложно. Им может оказаться что угодно как в школе, так и дома, на улице.

На сегодня, по словам Елены Андреевой, эпидемиологических вспышек кишечных инфекций по городу нет. Однако имеется определенный процент заболевших: около 5-7 человек на каждые 400-500 учащихся.

"Многомиллионный город, он болел, он будет болеть. У нас риски колоссальные и вызовы разные. Инфекционные заболевания есть и будут. Поэтому нам надо сделать всё, чтобы защитить сегодня и детей, и взрослых от разных заболеваний",

– объясняет Андреева. Это типичное сезонное явление, уверяет она.