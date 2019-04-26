Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медленный яд: хлеб вызывает опасную болезнь

Фото: pixabay.com
Один из главных продуктов на столе россиян, как оказалось, нельзя употреблять вообще

Мучное изделие, которое, как гласит народная мудрость, всему голова, на самом деле таит в себе вредную добавку. Это пропионат, благодаря которому купленный в магазине хлеб долго не плесневеет.

Данная примесь делает булки не только опасными для фигуры, но и для здоровья. Их употребление может обеспечить человека как лишним весом, так и диабетом.

Открытие принадлежит ученым из Гарварда, которые испытывали действие пропионата на мышах. Им вводили дозу, которая обычно поступает в наш организм с хлебом. В результате у грызунов начался сбой в гормональной системе. Нарушения привели к необратимым последствиям.

Фото: pixabay.com

"Клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии, которая является характерным признаком диабета",

сделали вывод американские специалисты в журнале Science Translational Medicine.

Между тем, по мнению их российских коллег, пропионат – это еще цветочки. Хлеб содержит более злостные добавки, предупредил пищевой химик-технолог Сергей Белков

"Лучше вспомнить о том, что хлеб — это мука и сахар, так что риск заработать ожирение может быть связан именно с этим, а не с каким-то консервантом",

цитирует эксперта "МК".

Что касается борца с плесенью – пропионата, то его в хлебе не так много, констатировал собеседник, подчеркнув, что человек не мышь.    

"Это обычная добавка, которая так или иначе накапливается в организме любого человека. Путем таких экспериментов можно доказать что угодно", – заверил он.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей