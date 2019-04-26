Медленный яд: хлеб вызывает опасную болезнь

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Мучное изделие, которое, как гласит народная мудрость, всему голова, на самом деле таит в себе вредную добавку. Это пропионат, благодаря которому купленный в магазине хлеб долго не плесневеет.
Данная примесь делает булки не только опасными для фигуры, но и для здоровья. Их употребление может обеспечить человека как лишним весом, так и диабетом.
Открытие принадлежит ученым из Гарварда, которые испытывали действие пропионата на мышах. Им вводили дозу, которая обычно поступает в наш организм с хлебом. В результате у грызунов начался сбой в гормональной системе. Нарушения привели к необратимым последствиям.
"Клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии, которая является характерным признаком диабета",
– сделали вывод американские специалисты в журнале Science Translational Medicine.
Между тем, по мнению их российских коллег, пропионат – это еще цветочки. Хлеб содержит более злостные добавки, предупредил пищевой химик-технолог Сергей Белков
"Лучше вспомнить о том, что хлеб — это мука и сахар, так что риск заработать ожирение может быть связан именно с этим, а не с каким-то консервантом",
– цитирует эксперта "МК".
Что касается борца с плесенью – пропионата, то его в хлебе не так много, констатировал собеседник, подчеркнув, что человек не мышь.
"Это обычная добавка, которая так или иначе накапливается в организме любого человека. Путем таких экспериментов можно доказать что угодно", – заверил он.
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